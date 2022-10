Monumento aos Heróis do Ultramar vandalizado em Coimbra (e a cabeça da estátua de Baden-Powell já foi recuperada)

O monumento de homenagem aos Heróis do Ultramar, situado na Praça homónima, em Coimbra, amanheceu grafitado no passado domingo. A palavra 'heróis' foi rasurada a tinta vermelha e substituída por 'assassinos', a que os autores da pichagem, desconhecidos da PSP até agora, acrescentaram o epíteto 'fachos de merda'. A ira contra a estátua, junto ao Estádio Cidade de Coimbra, é o último ato de vandalismo contra esculturas que homenageiam figuras e acontecimentos mais ou menos longínquos, recorrência que levou o autarca de Coimbra, Manuel Machado, a criar uma brigada de limpeza de pichagens a monumentos e a lamentar “os largos milhares de euros gastos a apagar a falta de respeito histórico e os atentados à democracia”.

A PSP está a investigar o caso, a par do da cabeça decepada do busto de Baden-Powell, presumivelmente retirada com uma serra de cortar pedra e reencontrada por acaso num mato há duas semanas em Santa Clara, a pouca distância do largo onde a estátua do escultor Armando Martinez foi colocada em 2004. A fúria contra o fundador dos escuteiros aconteceu em finais de junho, suspeito de simpatias nazis, no auge das manifestações contra símbolos considerados imperialistas e racistas, após a morte do afroamericano George Floyd, sufocado por um agente da polícia em Minneapolis, em maio.

A cabeça decapitada de Baden-Powell, antigo tenente do exército britânico e cujas estátuas foram vandalizadas ou retiradas do espaço público em várias cidades dos EUA e europeias, entre as quais a de Poole, no sul de Inglaterra, está a ser alvo de perícias policiais, tendo o executivo camarário já contactado o escultor galego para recompor o busto. Ao Expresso, fonte da autarquia alega que a escultura nunca foi algo de contestação, presumindo-se na cidade que se tenha tratado de um ato de mimetismo. “Apesar da ocorrência de várias situações de vandalismo, sobretudo na Alta de Coimbra, como já sucedeu algumas vezes com a estátua de D. Dinis, junto à Universidade, não há um padrão de ódio que indicie tratar-se de prática de um grupo organizado”, refere a mesma fonte.

O fenómeno de vandalismo contra o património na cidade dos estudantes tem vindo a acentuar-se desde 2016, o que levou o presidente da Câmara de Coimbra e líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a defender, há dois anos, o agravamento de penas por danos ao património. Na reunião de executivo desta terça-feira, o autarca do PS declarou que as pichagens no monumento aos Heróis do Ultramar “são uma ofensa” praticada por pessoas sem regra nem escrúpulos. “É absolutamente inaceitável, miserável e punível pelo Código Penal a prática desses atos impróprios de gente civilizada”, afirmou o autarca socialista, frisando que em Coimbra “não têm sítio onde possa ser aceite esse tipo de atos que ofendem a convivência democrática”.

A indignação do autarca tem vindo a subir de tom desde que, em 2016, um conjunto escultório de sete peças de Rui Chafes, doado ao município e instalado no Jardim da Sereia, foi alvo de uma intervenção de reparação e limpeza de grafitis, com um custo estimado em €6900, tendo uma das peças voltado a ser vandalizada logo após a reabilitação. No verão de 2019, a escultura Cogito, de Pedro Cabrita Reis, instalada em 1992 no Jardim dos Patos, foi também vandalizada “de forma selvagem”, disse então Manuel Machado. Foi restaurada entretanto com a ajuda do escultor.

Nas contas do autarca, a equipa de intervenção autárquica - entre os salários da equipa, que agrega vários especialistas, até à maquinaria e produtos de limpeza de monumentos antigos, danificados devido “à bandalheira”, como a Igreja de São Salvador ou o Museu Machado de Castro - custa ao município cerca de meio milhão de euros por ano.

Há dois anos, para precaver danos e auxiliar as forças policiais a identificar os autores das pichagens, Machado defendeu a instalação de um sistema de videovigilância na Alta de Coimbra. A autorização chegou na última sexta-feira, por despacho do secretário de Estado Adjunto da administração Interna. Ao Expresso, a autarquia refere que já deu início aos procedimentos de contratação pública para aquisição dos equipamentos tecnológicos, ficando o controlo, acesso, conservação e tratamento de dados “exclusivamente à disposição” do comando distrital da PSP de Coimbra.

O Cónego mais grafitado

A estátua do conhecido Cónego Eduardo Melo, mandada erigir por um grupo de cidadãos locais e localizada na rotunda do Monte de Arcos, no centro de Braga, não tem rival na cidade e possivelmente no país nas manifestações de ódio. Ao Expresso, o comando distrital da PSP de Braga avança que o primeiro registo de vandalismo remonta a 13 de agosto de 2013, na noite seguinte à inauguração da escultura, a dois meses da despedida do 'dinossauro' autárquico Mesquita Machado, que governou o município durante quase quatro décadas. 'Assassino' e 'Fascista' foram as inscrições então pintadas a vermelho, situação que se "repetiu pontualmente ao longo dos anos, por alturas do 25 de Abril", refere a PSP, embora desconheça quantas vezes se repetiram as pichagens.

A técnica de agressão mais usada é o graffiti e 'Assassino', 'Fascista' e Padre Max' as palavras mais vezes reproduzidas. Até hoje nunca foram identificados os suspeitos do crime, penalizado com seis meses a cinco anos de prisão. A última pichagem a rubro foi comunicada às autoridades a 14 de junho, figurando de novo o epíteto 'assassino', mas também 'abril e 'P. Max', numa alusão direta ao clérigo, candidato da União Democrática Popular (UDP) e morto num atentado à bomba no verão quente de 1975, processo em que o Cónego Melo chegou a ser constituído arguido mas não acusado.

A limpeza da mal-amada obra de homenagem ao ativista anticomunista, suspeito de ter mantido ligações a movimentos de extrema-direita, foi acautelada, como sempre, pela Câmara de Braga, presidida desde finais de 2013 por Ricardo Rio. Questionado se já equacionou remover ou deslocalizar a estátua do nomeado Cónego da Sé de Braga em 1972, falecido em 2008, do espaço público para o interior de uma instituição religiosa, o autarca social-democrata refere que não, apesar de a vereação do PSD, liderada por si, se ter abstido quando em 2013 o PS levou a colocação da escultura a votação, aprovada por maioria.

Ricardo Rio justifica a decisão por defender que “a história não se reescreve nem se muda devido a atos de vandalismo”, lembrando que, quer se goste ou não, “o sacerdote faz parte da memória coletiva da cidade”. Logo no início do primeiro mantado de Ricardo Rio, a estátua da discórdia foi de novo levada a votação, tendo apenas merecido os votos contra de Miguel Bandeira, vereador independente eleito pela coligação PSD/CDS/PPM, e do vereador da CDU, Carlos Almeida.

Apesar de preconizar que esculturas de homenagem a figuras controversas “não devam ser erguidas no espaço público”, o vereador com o pelouro do património condena os repetidos atos de vandalismo, referindo que a estátua do Cónego Melo “é a única que na cidade tem sido alvo de pichagens ao longo dos anos”. Dá como exemplo de “convivência pacífica” o monumento de Santos da Cunha, presidente da Câmara de Braga no período do Estado Novo, ou a erigida em 2017 a Octávio César Augusto para celebrar a história bimilenar romana da Velha Bracara Augusta.

Miguel Bandeira recorda que Ricardo Rio prometeu quando foi eleito referenciar um símbolo da sociedade civil e uma figura religiosa no decurso dos seus mandatos. A primeira escolha recaiu em Salgado Zenha, homenageado com um monumento em 2014, nas comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, encontrando-se em curso um concurso de ideias para tributo ao arcebispo Dom Diogo de Sousa, "figura consensual do renascimento, referência religiosa de Braga, contemporâneo de Damião de Góis e de Francisco de Holanda".