Universidade do Algarve com maior aumento de colocados em 20 anos

Pela primeira vez, desde 2000, a taxa de colocação das vagas a concurso a nível nacional ultrapassa os 90%, aumentando de 87,5% (2019/20) para 90,8% (2020/21). A evolução na Universidade do Algarve é mais favorável, com a taxa de colocação das vagas a concurso a aumentar 9,1 pontos percentuais, de 83,5% (2019/20) para 92,6% (2020/21).

De acordo com os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2020/21, a Universidade do Algarve volta a registar um crescimento na procura, com 1592 colocados, mais 361 (+29%) face a 2019/20. A nível nacional o aumento do número de colocados é de 15%. Para as fases seguintes do Concurso Nacional de Acesso ficam disponíveis na Universidade do Algarve 177 vagas, menos 100 do que em 2019/20, o valor mais reduzido desde 2000.

Segundo o reitor Paulo Águas estes resultados “são explicados pelo aumento excecional do número de candidatos em 2020 (+22) face ao ano anterior, por um adequado aumento de vagas na Universidade do Algarve (+245) para responder ao crescimento da procura e pelo trabalho que temos vindo a desenvolver e que é cada vez mais reconhecido pelos candidatos ao ensino superior através do significativo aumento de candidaturas em primeira opção.” O crescimento do número de candidatos em 1.ª opção é superior ao registo nacional, 38% (UA) e 22% (país).