NOVA deixa só uma vaga para a segunda fase

A Universidade NOVA de Lisboa colocou 2978 alunos nesta primeira fase, mais 401 do que no ano anterior. Uma subida de 16%, superior à média nacional. Ao deixar apenas uma vaga para a segunda fase, a NOVA obteve o melhor resultado do país entre as universidades generalistas e lidera, a nível nacional, em 16 cursos de diversas áreas, ou seja, em 41% do total da sua oferta: Biologia Celular e Molecular; Conservação-Restauro; Matemática; Química Aplicada; Ciência Política e Relações Internacionais; Ciências da Comunicação; Ciências da Linguagem; Ciências Musicais; Filosofia; Geografia e Planeamento Regional, História; Sociologia (regime pós-laboral); Tradução; Ciências da Nutrição; Gestão de Informação, Sistemas e Tecnologias de Informação.

Quanto à região de Lisboa, a NOVA lidera também nos seguintes cursos: Bioquímica; Arqueologia; Línguas, Literaturas e Culturas; História da Arte; Sociologia; Economia; Gestão; Medicina; Direito.