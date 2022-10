ISCTE. Vagas aumentam e são todas preenchidas na primeira fase

Depois de aumentar as vagas para o ano lectivo 2020 -2021 em 19%, o ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa continua a apresentar-se como "a única universidade pública portuguesa a esgotar todas as vagas oferecidas na primeira fase" de candidaturas, sublinha a instituição liderada por Maria de Lurdes Rodrigues.

Mais: com a criação de 200 novas vagas, o ISCTE celebra o facto de ser "a universidade que mais contribui percentualmente para o alargamento do acesso ao ensino superior no país" ao mesmo tempo que viu "aumentar as médias de todos os cursos".

O segredo, parece passar pela aposta feita na Ciência de Dados. "O ISCTE continua a ser a universidade portuguesa de referência para a Ciência de Dados", afirma a Reitoria Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação de José Sócrates, num comunicado em que apresenta esta ciência como "uma ferramenta cada vez mais transversal a todas as áreas do conhecimento", Por isso mesmo, explica, o ISCTE apostou já ha quatro anos uma nova unidade curricular dedicada à Ciência de Dados em todas as licenciaturas, com conteúdos adaptados a cada curso, e criou, agora, o Mestrado em Ciência de Dados.

Para a reitoria, os números agora divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mais do que revelarem uma "elevada procura" por parte dos estudantes, são um indicador "do reconhecimento da qualidade do ensino e da capacidade de inovação que o ISCTE demonstra há várias décadas".

Na análise dos números, a instituição destaca, ainda, que aparece como a segunda universidade com maior "Índice de Força" o indicador que mede a relação entre as vagas preenchidas e as primeiras escolhas dos estudantes, somando 164 pontos, logo atrás da Universidade do Porto, que lidera com 183 pontos.