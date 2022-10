Ensino superior: 51 mil novos alunos colocados na primeira fase

Os números voltaram a subir este ano. 50 964 novos estudantes garantiram a entrada na primeira fase de acesso ao Ensino Superior, o que corresponde a um aumento de 15% em relação à mesma fase do concurso de 2019. Os 62 561 candidatos representam também uma subida de 23%. Note-se que todas as instituições de ensino superior ampliaram o número de colocados, prevendo-se um total de 95 000 novos estudantes nas instituições públicas e privadas.

Dos candidatos à primeira fase do concurso, 82% foram já colocados, sendo que 84% desses estudantes agora admitidos conseguiram colocação numa das suas três primeiras opções. Aliás, mais de metade (51%) entraram mesmo para o curso que puseram em primeiro lugar.

Cursos de saúde com muita procura

Das 56.121 vagas colocadas a concurso, sobraram 6050 vagas para a segunda fase, o que representa uma diminuição de 10% em relação a 2019. O Instituto Politécnico de Bragança é aquele que tem maior número de vagas disponíveis (1155) para a segunda fase. O ISCTE preencheu todas as suas vagas, assim como as escolas superiores de Enfermagem de Lisboa, Porto e Coimbra.

No que diz respeito às áreas de estudo, os cursos de Saúde foram os que tiveram maior procura como primeira opção (10684 candidatos), mas foram os cursos de Engenharia e Técnicas Afins aqueles que abriram o maior número de vagas (10501) e que também ficaram com mais lugares por preencher (1890).

Outro destaque nos números que acabam de ser divulgados pelo Ministério da Ciências e Ensino Superior diz respeito aos estudantes provenientes do concurso para maiores de 23 anos, que aumentaram 6%: perto de 2800 estudantes solicitaram o reingresso nas universidades e politécnicos.

Regiões desertificadas ganham mais alunos

Quanto à redistribuição geográfica dos estudantes do ensino superior, o número de estudantes colocados em instituições localizadas em regiões com menor pressão demográfica cresce 20%, representando um aumento de 2028 estudantes. O número de colocados através do contigente especial para estudantes com deficiência aumenta 39% face a 2019, com 312 estudantes colocados. A iniciativa Nacional de Competências Nacionais recolhe os seus frutos uma vez que o aumento da oferta na formação em competências digitais, viu subir o número de colocados 13% face ao ano passado

A apresentação das candidaturas à 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público decorre entre dia 28 de setembro e 9 de outubro, estando disponíveis 6050 vagas.