A pandemia acelerou, como nunca no ramo científico, a urgência em encontrar uma vacina que permita combater os efeitos da covid-19 ou, pelo menos, evitar a infeção na população. Contudo, um pouco por todo o mundo os movimentos anti-vacinas multiplicam-se e ganham voz, algo que preocupa médicos e especialistas pelo impacto negativo que pode ter na população. “A desconfiança das vacinas é uma gravíssima ameaça à saúde pública”, afirma Isabel Saraiva. A presidente da RESPIRA diz, contudo, que em Portugal a contestação vacinal é baixa e justifica com o recente estudo da União Europeia – de acordo com os números, 95% dos europeus confia na eficácia das vacinas, um número que a responsável pela associação considera “suficientemente expressivo”.

Os ganhos conquistados, ao longo das últimas décadas, através do Plano Nacional de Vacinação (PNV), nomeadamente na erradicação da varíola, estiveram em destaque no terceiro debate do ciclo Imunes, promovido pelo Expresso em parceria com a MSD. “Imunes: da vacinação aos cuidados de saúde gerais”, transmitido esta tarde no Facebook do semanário, analisou ainda a importância da campanha vacinal da gripe sazonal em tempo de covid-19 e procurou perceber qual poderá ser o papel do digital no futuro da saúde. A conversa, moderada pela jornalista da SIC Notícias Marta Atalaya, contou com a presença de Isabel Saraiva (RESPIRA), Paula Broeiro (médica de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais), Laura Marques (pediatra no Centro Materno-Infantil do Norte) e António Morais (presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia).

Conheça as principais conclusões:

A importância de prevenir a doença

Paula Broeiro destaca que “Portugal é um exemplo na cobertura vacinal na Europa”, algo que só é possível com um “PNV eficaz e bem articulado”, concorda Laura Marques

Os especialistas lembram que o principal propósito das vacinas está na prevenção da doença, diminuindo a sua prevalência na população. Este efeito pode traduzir-se numa menor valorização das vacinas por não existir “memória da doença”, defende Paula Broeiro

Apesar de concordar com as conquistas do PNV, António Morais lamenta que a cobertura da vacina para a pneumonia no país não seja tão positiva quanto a antigripal, já que é responsável pela terceira principal causa de morte em Portugal

A presidente da RESPIRA sublinha que são os doentes crónicos quem mais sofre com estes números e que barreiras como o custo não ajudam a inverter a situação

Sobre a campanha de vacinação para a gripe sazonal, os especialistas são unânimes em relação à adesão da população em período pandémico e assinalam a especial relevância desta decisão, uma vez que pode ajudar os profissionais de saúde a fazer uma melhor triagem entre casos de covid e de gripe.

Recuperar o atraso através do digital