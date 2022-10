O caso dos bebés abandonados: quando há crime ou não, como preparar os pais adotivos e como contar a verdade às crianças

No último ano, em 2019, foram abandonados 22 recém-nascidos com menos de seis meses de gestação em Portugal. Que análise faz a esta situação?

É um número preocupante, que provavelmente também reflete a degradação de algumas classes sociais, acentuada com a questão da pandemia e da crise económica associada. Isso, provavelmente, deixa muitas mulheres em desespero, porque só pode ser desespero o que leva ao abandono dos filhos. Isso ou quadros psiquiátricos. Até podem ser as duas situações. Um contexto discriminatório em termos económicos e uma perturbação mental.

