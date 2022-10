Football Leaks: Rui Pinto reencontra esta quinta-feira o inspetor que o foi buscar a Budapeste

José Amador, inspetor da Polícia Judiciária, será a primeira testemunha a ser ouvida no julgamento de Rui Pinto, com depoimento marcado para a tarde desta quinta-feira. Foi uma peça central na investigação sobre o autor de Football Leaks, e acompanhou os seus passos durante mais de quatro anos, desde que o blog de denúncias sobre negócios do futebol arrancou, em setembro de 2015, até depois da sua extradição de Budapeste para Lisboa.

