Rui Pinto. E ao terceiro dia houve polvo, psicologia, atrasos e toupeiras

A sessão vai já avançada mas a procuradora Marta Viegas prossegue com a visualização das páginas e ligações do que em tempos, no final de 2018, foi o Mercado de Benfica. Não o real, em Lisboa, mas o virtual: o blogue que saltou de domínio em domínio até ser bloqueado no início de 2019, no mesmo mês em que Rui Pinto era detido em Budapeste. A procuradora pergunta ao advogado João Medeiros se era essa a página onde milhares de e-mails seus foram parar. “Sim, era esse o aspeto gráfico, com o logótipo com Luís Filipe Vieira a fazer de polvo”, recorda o advogado, que então estava na sociedade PLMJ.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler