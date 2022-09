Covid-19: “Não queremos ser a geração da pandemia”

O menino de 6 anos queria brincar, mas começou a chorar quando o amigo lhe emprestou o brinquedo. O episódio passado num grupo de terapia infantil do Hospital S. João, no Porto, é relatado pela pedopsiquiatra Alda Mira Coelho: “Disse-me que a mãe não o deixava tocar em brinquedos que não fossem dele”, isto apesar de o objeto ter sido desinfetado. As crianças e jovens são menos afetados pelo vírus, mas mais frágeis face às consequências sociais da covid. A maior pandemia do século tirou-os da escola durante meses e confinou-os em casa sem saberem quando a vida vai regressar ao normal. Hoje, o mundo ensina-lhes que brincar e conviver pode ser perigoso. O impacto destas mudanças é tal que, um pouco por todo o mundo, começaram a ser designados como “geração C”, de coronavírus.

“A enorme disrupção na educação dos jovens [devido à pandemia] é um risco para o seu bem-estar a curto prazo, e pode afetá-los toda a vida”, frisa um artigo publicado no final de junho na revista científica “The Lancet”, precisamente com o título “Geração coronavírus?”