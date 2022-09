Na primeira semana, 3 turmas em casa, quarentena e testes

Uma semana após o início das aulas, a Escola Alemã em Lisboa registou o caso de um aluno infetado, obrigando à primeira intervenção das autoridades de saúde e aplicação de medidas de controlo de transmissão.

Na sequência da avaliação do delegado de saúde, foi determinado na segunda-feira o envio para casa dos alunos de três turmas, uma vez que tinham partilhado uma sala com o jovem infetado e ainda o refeitório no mesmo horário, explicou a diretora-geral da Saúde esta semana, numa reunião com diretores de escolas.

O isolamento profilático dos alunos durante 14 dias, que estão a ter aulas online enquanto todos os seus colegas continuam a ir à escola, está a ser acompanhado pela realização de testes de diagnóstico. “Até agora todos deram negativo”, indica ao Expresso o gabinete de comunicação do colégio, garantindo ainda que os pais e toda a comunidade escolar reagiram com “tranquilidade” à gestão do caso.

O irmão do aluno infetado também está em casa, apesar do teste negativo. A partir de 17 de setembro, se os alunos em isolamento não testarem positivo nem apresentarem sintomas podem regressar à escola.