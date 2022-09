Cidadania: o que se ensina na disciplina da polémica

Em que anos há aulas de Cidadania e Desenvolvimento?

No 1º ciclo do básico (1º ao 4º ano) e no secundário (10º ao 12º), os seus conteúdos são abordados de forma transversal nas diferentes disciplinas. No 2º e 3º ciclo do básico (5º ao 9º) é uma disciplina autónoma, obrigatória.

Pode funcionar durante um semestre ou o ano inteiro. Não tem um tempo fixo e o mais comum é ser uma aula semanal de 45/50 minutos.

O que se dá na disciplina?

Os temas estão organizados em três grupos: um obrigatório para todos os níveis de escolaridade, um segundo que deve ser abordado em dois ciclos de ensino e um terceiro com opções a trabalhar num ano. Cabe a cada escola aprovar o que vai desenvolver em cada ano de escolaridade, os projetos e parcerias a estabelecer, bem como a avaliação dos alunos.

O primeiro grupo de temas obrigatórios inclui direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade (diversidade cultural e religiosa), desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. O segundo grupo inclui sexualidade, media, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária e risco. O terceiro grupo contempla empreendedorismo, defesa e paz, bem-estar animal ou voluntariado, por exemplo.

O que é mais polémico?

Os pais que invocam objeção de consciência entendem que a educação sexual e de género têm cariz moral e não competem à escola. No referencial de Educação para a Saúde apresentam-se como objetivos nesta área “respeitar e aceitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual”, “desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de género” ou “distinguir os diferentes métodos contracetivos”.