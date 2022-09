Mais de 300 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Mais duas pessoas morreram e 315 foram diagnosticadas com Covid-19 nas últimas 24 horas. Houve também mais 160 doentes recuperados, aumentando para 42.953 o número total no país.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, a região do Norte voltou a ultrapassar Lisboa e Vale do Tejo (LVT), registando a maioria dos novos casos (143). No entanto, as duas vítimas mortais assinalaram-se na capital.

A nível regional, LVT registou 124 casos, o Centro 19 casos, o Alentejo, 21, o Algarve seis e os Açores apenas dois. Já a Região Autónoma da Madeira não assinalou mais nenhum caso.

No total, 354 pessoas estão internadas devido ao novo coronavírus, mais nove do que no sábado, e 43 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que no dia anterior.

No sábado, o balanço da DGS foi ainda mais negativo – com registo de quase 500 novos casos e cinco mortos –, contrariando a tendência que tem sido observada há vários meses de se assinalarem números mais baixos no fim de semana.

Desde o início da pandemia, 1840 pessoas já morreram e 60.258 foram diagnosticadas com Covid-19. São mais mulheres que têm sido infetadas com o novo coronavírus (33.130 em comparação com 27.128 homens), mas, por outro lado, há registo de mais óbitos entre os homens (925 contra 915 mulheres).