Caso Maddie. Procurador alemão confirmou que Christian Brückner é suspeito de outro abuso sexual de uma criança, avança RTP

O procurador que investiga o caso de Madeleine McCann confirmou ao programa “Sexta às 9” da RTP que Christian Brückner é suspeito de outro abuso sexual. Trata-se de uma criança alemã de 10 anos que terá sido abusada numa praia do Algarve no mesmo ano em que Madeleine desapareceu. O crime terá acontecido em abril de 2007, revela a estação pública.

O procurador alemão adianta ainda que está em estreita colaboração com as autoridades portuguesas e que haverá outros abusos sexuais contra crianças que terão acontecido no Algarve na mesma altura e que estão sob a mira das autoridades, acrescenta a RTP.

A investigação ganhou novo fôlego há três anos, depois de as autoridades receberem a informação de que Brückner, alcoolizado, se gabara num bar na Alemanha de estar envolvido no rapto da criança inglesa.

No final de julho deste ano, a imprensa britânica noticiou que nas escavações em Hanôver, junto ao barracão onde viveu Brückner, a polícia encontrou uma cave secreta de onde terá retirado alguns objetos como um saco de roupa suja, uma lona ou um balde azul. Nessa altura, o Expresso revelou que as escavações tinham como principal objetivo encontrar ‘troféus’, como roupas ou outros objetos pessoais, retirados às alegadas vítimas sexuais de Brückner, incluindo de Madeleine, desaparecida em maio de 2007 na Praia da Luz, no Algarve.

Brückner, que se tem recusado a prestar declarações, está a cumprir pena de prisão na Alemanha por tráfico de droga. Há alguns meses, a BKA, a polícia alemã, encontrou fatos de banho de meninas e cerca de oito mil imagens pedófilas escondidas numa autocaravana que Brückner comprou em 2010. O veículo estava num terreno junto a uma fábrica abandonada, perto de Braunschweig, na Alemanha.

No início de julho, as autoridades portuguesas inspecionaram três poços separados por cerca de 100 metros, perto de Vila do Bispo, no Algarve. Os poços destinavam-se originalmente à rega de plantações agrícolas, mas não são usados há mais de 20 anos. As buscas não produziram qualquer efeito.

A Polícia Judiciária está a colaborar neste caso com a BKA e com a britânica Scotland Yard. Em Portugal já foram interrogadas testemunhas que poderiam ter informações relacionadas com o suspeito.