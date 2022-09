As sementes asiáticas enviadas por correio chegaram a Portugal: uma só pessoa já recebeu 20 embalagens

Chegam por correio num envelope almofadado, como se fosse uma encomenda postal normal, e sem qualquer informação adicional - sementes originárias de países asiáticos estão a ser enviadas ao domicílio a vários cidadãos em Portugal, e o Ministério da Agricultura está a emitir alertas sucessivos para as pessoas não as plantarem e também não as colocarem no lixo. Devem antes entregá-las em mãos para análise numa das suas direções gerais, e na embalagem original (ou, via postal, remetendo à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, Campo Grande, 50, 1700-093 Lisboa).

