StayAway Covid: há 800 mil telemóveis em Portugal que não conseguem descarregar a app de rastreio de contágios

A estreia oficial decorre esta terça-feira de manhã, no Porto, mas nem todos os portugueses deverão conseguir descarregar a aplicação StayAway Covid, devido ao facto de não terem sistemas operativos nos telemóveis compatíveis. Mais de um quarto dos dispositivos móveis da Apple (28,6%) usados em Portugal não estão tecnicamente aptos a instalar a app criada pelo INESC TEC e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). Por sua vez, 6,7% dos dispositivos Android usados em Portugal também não têm a capacidade tecnológica para a correr. Tendo em conta que existem cerca de 7,27 milhões de utilizadores de telemóvel em Portugal, é possível depreender que poderá haver 815 mil telemóveis que não estão aptos a descarregar a app de rastreio de contactos com pessoas contagiadas pela covid-19.

