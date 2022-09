Aeroporto de Faro gera tensão entre SEF e ANA

Há um aceso apontar de culpas entre a ANA — Aeroportos de Portugal, a empresa que faz a gestão dos aeroportos portugueses, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por causa da acumulação de passageiros no aeroporto de Faro na passada quarta-feira, com a chegada simultânea de oito voos e mais de 800 passageiros.

A ANA rejeita qualquer responsabilidade, sublinhando que na origem do problema esteve a falta de recursos do SEF. Já o SEF defende que tinha advertido de que as acumulações de passageiros nas chegadas do aeroporto de Faro poderiam manter-se se o controlo documental continuasse na “zona de inverno” e não passasse para a “zona de verão”, onde há 10 pontos de atendimento, em vez de cinco.

A ANA, por sua vez, nega que exista uma “zona de verão” e outra “zona de inverno”, alegando que a zona é a mesma, com a diferença de que no verão costumam estar abertos 10 balcões e no inverno metade. Atualmente, e na sequência da descida acentuada do número de voos, estavam abertos apenas cinco balcões. A empresa diz que o SEF inicialmente só estava a usar dois, passando mais tarde a usar apenas um terceiro.

O SEF, entretanto, já deslocou para Faro mais 12 inspetores, a que se somará um novo aumento com outros cinco inspetores a partir de 1 de setembro. Mas este organismo já alertou que este novo contingente “não vai servir de nada” se a ANA “não fizer a passagem das chegadas da “zona de inverno” para a “zona de verão”, onde existem 10 postos de atendimento, em vez de cinco.

A ANA explica também que os equipamentos de controlo eletrónico, cujo funcionamento é da responsabilidade do SEF, não estavam a operar. Mas o SEF já disse que vai pôr em funcionamento estes equipamentos.

De acordo com o SEF, vão ainda entrar em funcionamento, até segunda feira, 16 e-gates de nova geração, que irão possibilitar um controlo de fronteira automatizado em menos de 20 segundos (oito localizadas na zona das partidas e oito nas chegadas).