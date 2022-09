Dos 25 concelhos com o abastecimento de água mais caro do país, 24 estão a cargo de empresas privadas

Dos 25 concelhos com o abastecimento de água mais caro do país, 24 estão entregues a empresas privadas concessionárias, revela esta terça-feira o "Jornal de Notícias", que cita dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (Ersar) referentes ao ano passado. Santo Tirso (265,49€ por um consumo mensal de dez metros cúbicos de água), Trofa (265,49€), Vila do Conde (246€), Carregal do Sal (214€) e Mortágua (214€) são os cinco concelhos onde ter água em casa sai mais caro. No extremo oposto estão Peso da Régua (43,20€), Terras de Bouro (46,50€), Penedono (54,87€), Alcácer do Sal (56,04€) e Almodóvar (56,40€).

A Indaqua é a empresa com mais predominância neste ranking dos preços mais elevados. Ao JN, justifica os valores elevados com “o investimento a efetuar pelo operador no município, os custos de operação, o número de clientes que vão suportar estes mesmos custos, assim como a renda a pagar ao município e a qualidade do serviço”.

O regulador do sector defende que agregar os vários sistemas multimunicipais traz vantagens para a “equidade territorial”, mas essa igualdade tem sido alcançada através do aumento dos preços. Em 2017, num relatório posterior a uma auditoria, o Tribunal de Contas sublinhou que a Ersar “não tomou qualquer iniciativa, direta e concreta, com o objetivo de promover, junto dos municípios concedentes, o acatamento de recomendações” como a redução das taxas de rentabilidade dos acionistas e a partilha de benefícios com utentes e autarquias.

Esta falta de ação, juntamente com o custo elevado da água, tem motivado contestação da população em 11 municípios dos distritos de Leiria e Coimbra, geridos pela empresa intermunicipal Águas do Pinhal e onde os aumentos nas faturas chegaram aos 30%. Em Caminha, cujo fornecimento de água está a cargo da Águas do Alto Minho desde janeiro, têm também acontecido protestos populares devido a graves “erros de faturação”, acrescenta o JN.