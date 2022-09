10 notícias que marcaram o dia

Costa segura a ministra: "Não vale a pena pedirem a demissão. Quando não tiver confiança, resolvo o problema. Tem toda a minha confiança"

Ana Mendes Godinho vai continuar a sentar-se à mesa do Conselho de Ministros, mesmo que a oposição peça a sua demissão a propósito da entrevista ao Expresso. Poucos minutos depois de a ministra ter saído a defender-se, a quilómetros de distância do primeiro-ministro, este saiu a terreiro para dizer que não terá em conta as queixas e críticas da oposição: Ana Mendes Godinho vai continuar como ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. "Não vale a pena pedirem a demissão. Quando não tiver confiança [num membro do Governo], eu resolvo o problema. Tenho toda a confiança na senhora ministra Ana Mendes Godinho e no trabalho excepcional que tem vindo a fazer", disse António Costa esta manhã, à saída de um briefing na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.