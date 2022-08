PJ investiga ameaças de morte a 3 deputadas, à SOS Racismo e aos familiares (“têm 48 horas para sair de Portugal”)

A SOS Racismo recebeu um email em que é dado um prazo de 48 horas para que dez pessoas abandonem Portugal - uma delas é Mamadou Ba, dirigente da organização. A mensagem está a ser investigada pela Polícia Judiciária, que está responsável por analisar outras ameaças que também chegaram a três deputadas: Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias ( ambas do Bloco de Esquerda) e Joacine Katar Moreira. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo "Diário de Notícias" e RTP e confirmada pelo Expresso.

Mamadou Ba confessa-se “bastante preocupado, não porque não estivesse à espera da escalada, mas pela natureza da ameaça, que também inclui as famílias dos visados”. “Como vão ficar as nossas famílias ao saberem disto? Isto é um desafio à ordem institucional e lembra os métodos seguidos pelo Ku Klux Klan”, acrescenta ao Expresso. “Espero que finalmente os órgãos do Estado percebam a perigosidade das ameaças de que temos vindo a dar conta. Trata-se de terrorismo puro e duro no sentido prático e psicológico”, sublinha o dirigente.

O Expresso teve acesso ao email, que reproduz a seguir:

“Informe da Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional:

- Beatriz Gomes

- Danilo Moreira

- Joacine Katar Moreira

- Mamadou Ba

- Jonathan Costa

- Rita Osório

- Vasco Santos

- Luís Lisboa

- Melissa Rodrigues

- Mariana Mortágua

Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e anti-racistas incluídos nesta lista, para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português.

Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português. O mês de Agosto será mês da luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista.

NOA-RN”

Ao que o Expresso apurou, o Bloco de Esquerda vai apresentar duas queixas ao Ministério Público, uma em nome da deputada Mariana Mortágua e outra em nome da também deputada Beatriz Gomes Dias.

As ameaças surgem dias depois da “parada Ku Klux Klan” junto à sede da SOS Racismo em Lisboa, reivindicada pela Resistência Nacional. O Expresso sabe que os organizadores não avisaram a Câmara de Lisboa acerca da realização daquela ação, conforme prevê a lei. Segundo um advogado ouvido pelo Expresso, “os promotores incorrem em crime de desobediência qualificada e não os demais manifestantes”.