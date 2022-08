Avante? Promotores de festivais entre a expectativa e a indignação: “Se acontecer, é uma absoluta injustiça”

“Se a Festa do Avante! acontecer da mesma forma que nos anos anteriores é uma absoluta injustiça e deixa-me com uma indignação enorme.” As palavras são de João Carvalho, diretor do Festival Paredes de Coura, um dos festivais de verão cancelados devido à covid-19. O promotor tem “muito respeito pelo PCP”, mas lembra que em maio “o Governo proibiu o sector de trabalhar”, porque as normas propostas tornaram os eventos inviáveis.

