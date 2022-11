Covid-19. Mais de 80% dos portugueses deixaram de andar de autocarro ou diminuíram utilização, indica barómetro

A imagem dos transportes coletivos foi abalada de forma drástica pela pandemia. De acordo com um barómetro da Automóvel Club de Portugal (ACP), publicado esta segunda-feira pela “TSF” e o “Jornal de Notícias”, 83% dos portugueses deixaram de viajar em autocarros ou, pelo menos, diminuíram a utilização deste meio de transporte.

Ao nível do metro ou comboio, a tendência é a mesma: uma queda da utilização na ordem dos 80%. Em relação aos aviões, 68% deixaram mesmo de voar e 23% voam menos.

O medo do contágio da covid-19 fez disparar a utilização do carro para as deslocações do quotidiano. No barómetro ACP, o automóvel foi considerado o meio de transporte mais seguro, com 14% dos inquiridos a assegurarem que vão utilizar mais este meio de transporte.

Em segundo lugar está a bicicleta, seguida da moto e da trotineta. O uso de trotineta regista um aumento de 50% na utilização, 29% no caso da moto e na bicicleta 25%.