Mais de 2 mil incêndios em julho. Governo pede para se evitarem “comportamentos de risco”

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revela que já foram registados mais de 2 mil incêndios em julho, o que equivale a uma média de 120 por dia. O fogo que lavra em Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova é o de "maior complexidade" neste momento e deverá ser combatido até terça ou quarta-feira, segundo o governante.

"Ainda ontem registámos 123 incêndios com a participação de 4400 operacionais e 103 intervenções de meios aéreos. Tivemos incêndios de dimensão significativa, dois em Ponte de Linham, um em Vinhais, outro em Vila Flor, que foram todos dominados ao final do dia ou durante a noite. Já em Oleiros estão mobilizados todos os recursos necessários e considerados adequados a um incêndio de grande complexidade", declarou Eduardo Cabrita aos jornalistas.

O ministro falava no final de uma reunião no Centro de Coordenação Operacional Nacional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para discutir o ponto de situação dos incêndios no país.

Segundo Eduardo Cabrita, estão neste momento no terreno mais de 700 operacionais, 14 meios aéreos e oito máquinas de rasto já em operação, sendo a prioridade a segurança dos habitantes.

"Estamos em contacto muito próximo desde ontem com os presidentes das câmaras de Oleiros, Sertã e Proença a Nova com uma plena conjugação quer na resposta operacional, quer no apoio às populações", acrescentou.

Admitindo que as condições meteorológicas na região não são favoráveis - com temperaturas que poderão alcançar este domingo os 43 graus, ventos superiores a 65 km/h e níveis de humidade muito baixos, o ministro considerou que, com "realismo", o combate ao incêndio possa envolver a mobilização do dispositivo até terça, ou quarta-feira .

"Nós estamos a colocar todos os esforços na contenção do incêndio e na proteção das populações fazendo combate de trás para a frente e nos flancos onde esse combate é tecnicamente viável", explicou.

Garantindo que a grande maioria dos incêndios dos últimos dias eram "evitáveis", Eduardo Cabrita apelou à população para evitar "comportamentos de risco" e anunciou que serão proibidos todos os trabalhos no espaço rural, exceto os de combate aos incêndios rurais, e a alimentação dos animais pelo menos até às 24h da próxima terça-feira.