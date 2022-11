Estátua de Cristóvão Colombo no Funchal foi derrubada e vandalizada

A estátua do navegador Cristóvão Colombo colocada no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada do seu local e vandalizada na madrugada de domingo, disse fonte do gabinete da presidência do município.

"A estátua foi vandalizada esta noite e contactámos a Polícia de Segurança Pública (PSP) logo que tivemos conhecimento", afirmou a mesma fonte, adiantando que, "só derrubaram" a estátua, que agora "apresenta algumas fendas".

Também informou que "os serviços camarários estão a tentar perceber se há ou não danos maiores" e está a ser avaliada "a melhor maneira de a recolher para restauro e recolocar no local o quanto antes".

Colocada no espaço junto ao miradouro com vista para a cidade, a estátua de Cristóvão Colombo, feita em bronze sobre base de pedra,recorda a sua passagem pela Madeira, nos anos 1475, 1480 e 1492, tendo sido mandada erguer em 1940. É da autoria do escultor português Henrique Moreira, tendo sido inaugurada em 1968.