Incêndios: Nove fogos em curso mobilizam mais de 750 bombeiros e 246 viaturas

Segundo a página da internet da ANEPC, o distrito com mais meios envolvidos no combate às chamas é o de Castelo Branco, onde lavra um incêndio florestal desde as 15:31 no concelho de Oleiros e que está a ser combatido por 375 operacionais, apoiados por 121 viaturas.

No distrito de Bragança, 155 operacionais e 53 viaturas combatem as chamas num incêndio em mato no concelho de Vinhais, uma ocorrência que começou às 14:10 e que está ainda em curso.

Também no concelho de Vila Flor estão ainda 172 operacionais e 56 viaturas num incêndio que começou às 14:51 e que está em resolução.

Em Viana do Castelo mantém-se um incêndio ativo na freguesia de Facha, no concelho de Ponte de Lima, com 160 bombeiros e 54 viaturas.

Também no distrito de Viana do Castelo está ainda em curso um incêndio na freguesia Fornelos e Queijada com 65 operacionais e 22 viaturas.

O incêndio na freguesia de Gondufe, com 70 operacionais e 5 viaturas, já está em resolução.

A ANEPC registava cerca das 23:00 um total 40 incêndios que mobilizam 1.401 operacionais e 421 viaturas.

Dos 40 fogos, nove estão em curso, cinco em resolução e 26 em conclusão.