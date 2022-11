Demógrafo da Universidade de Oxford: “A mortalidade em Inglaterra e Gales causou uma perda de quase dois anos na esperança de vida”

A mortalidade registada em Inglaterra e no País de Gales nos primeiros seis meses deste ano fez a esperança de vida recuar quase dois anos. Em entrevista ao Expresso, José Manuel Aburto, sociólogo, investigador em demografia na Universidade de Oxford e um dos autores do artigo científico publicado esta semana sobre o impacto da mortalidade, afirma que a esperança de vida à nascença também deverá recuar em todo o Reino Unido em 2020. Resta saber qual será a “magnitude dessa redução” a nível nacional, que estará dependente da forma como a pandemia evoluir e for controlada durante o resto do ano.

