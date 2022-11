Hackers publicam passwords de milhares de médicos e enfermeiros do SNS na internet

Um grupo de hackers e ativistas reivindicou este domingo um ataque que levou à publicação de um ficheiro com nomes e códigos cifrados das passwords usadas por milhares de profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Também no domingo, o mesmo grupo de ciberativistas publicou o resultado de um ataque que levou à divulgação de credenciais de acesso que, alegadamente, são usadas por alguns profissionais da Câmara Municipal de Lisboa. Os ataques foram reivindicados no Twitter pelo grupo CyberTeam, que ficou conhecido por ter atacado os sistemas da EDP e da Altice em abril.

