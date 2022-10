Autoridades procuram corpo de Maddie em três poços

Mário Lucas ia dar de comer a uma gata que tem num terreno entre Budens e a praia de Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, na manhã de quinta feira passada, quando viu os homens perto dos poços. “Eram uns 10, entre GNR e bombeiros e vi um que estava com fato de mergulho”, conta Mário, que estranhou a situação: “Ainda me aproximei para tentar perceber o que se passava, mas mandaram-me embora.” Na verdade tratava-se de buscas pelo corpo de Madeleine McCann, relacionadas com Christian Bruckner, o alemão apontado pelas autoridades germânicas como principal suspeito no desaparecimento da menina inglesa, em 2007, da Praia da Luz.

As autoridades estiveram toda a manhã a inspecionar três poços na zona, separados por cerca de 100 metros. Poços que originalmente serviam para rega das plantações agrícolas mas já não são utilizados “há mais de 20 anos”, conta ainda Mário Lucas. Foram retirados dos poços muitos resíduos, que se acumularam ao longo dos anos, mas não foi encontrado nada de relevante para ajudar a resolver o desaparecimento da menina inglesa. Os poços estão situados junto à estrada que leva à praia de Boa do Rio, um areal que é conhecido por ser frequentado por estrangeiros, que viajam em autocaravanas, tal como Bruckner fazia, em 2007, quando utilizava uma carrinha Volkswagen Westfalia, onde inclusivamente dormia.

As buscas surgem no âmbito das diligências relacionadas precisamente com as suspeitas em torno de Christian Bruckner, depois das autoridades alemãs terem revelado, há cerca de um mês, que têm indícios que o apontam como o autor do rapto e, possivelmente, do homicídio de Maddie. Hans Christian Wolters, o procurador encarregue do caso, na Alemanha, afirmou ter provas que a criança está morta mas, até agora, essas provas continuam por revelar. Também já foram interrogadas, em Portugal, pessoas que poderiam ter informações relacionada com o suspeito.

Bruckner, que se mudou para a Praia da Luz em 1995, tem crimes de abuso de menores (e furtos) no cadastro e foi condenado, na Alemanha, pela violação de uma idosa, na localidade algarvia, em 2005. Em 2007, quando Madeleine desapareceu, o alemão estava na Praia da Luz e os registos das antenas de telemóvel mostram que recebeu uma chamada pouco antes do desaparecimento e outra, mais longa, depois. Em 2016, as autoridades alemãs encontraram, escondidas num terreno na Alemanha, um conjunto de pens USB onde o suspeito tinha milhares de imagens pedófilas.

O advogado do alemão, que está preso na Alemanha por tráfico de droga, já tornou público que Bruckner não vai prestar qualquer declaração ou fornecer informações sobre o desaparecimento de Maddie.