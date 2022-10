Polémica com os artigos de opinião da Universidade Nova: diretor diz que o assunto foi discutido mas vai ficar tudo igual

A notícia surgiu na edição da semana passada da “Sábado” e dava conta de que havia professores da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) que estavam desconfortáveis com alguns artigos de opinião de professores da casa que veiculavam ideias contrárias à matriz mais liberal daquela escola de economia ou críticas em relação alguns dos mecenas que contribuíram financeiramente para a construção do campus de Carcavelos. Em causa estaria sobretudo a coluna de opinião de Susana Peralta, professora da Nova SBE e cronista no “Público”, em que teria criticado negócios com a EDP ou a Galp, por exemplo.

Seguiram-se textos de vários colunistas como Daniel Oliveira (escreveu esta segunda-feira “Não há campus grátis”) e Luís Aguiar-Conraria (“Estar à altura do prestígio que se tem”, no Expresso de sábado). Mas Daniel Traça, diretor da Nova SBE, rejeita pressões e reafirma a liberdade de opinião de todos os professores.

Sobre a polémica, Daniel Traça admite que um professor “mais sénior” da casa trouxe a questão da política de comunicação da Nova SBE e publicação de artigos de professores em jornais para defender uma prática que era “tradição” na casa. Nesse sentido, defendeu esse professor numa reunião do conselho de catedráticos em maio, os docentes deviam assinar como elementos da escola os artigos de teor científico e retirar essa referência se fosse apenas a manifestação de uma opinião.

Ainda segundo o relato de Daniel Traça, essa mesma posição foi transmitida no conselho científico e foi recomendada essa “continuidade”. De qualquer das formas, sublinha o diretor da escola, “fica sempre à consciência de cada professor tomar essa decisão” e fazer essa avaliação. “Os professores têm e terão a mesma liberdade de sempre. A escola não controla, não monitoriza. Salvaguardar a liberdade de opinião de cada um é um princípio inviolável”, reforça Daniel Traça.

Até porque, insiste, uma escola que quer “participar e ter uma voz ativa na sociedade” não vai afastar os seus professores do debate.

À “Sábado”, Susana Peralta já disse que vai continuar a assinar a coluna no Público como professora da Nova SBE, até porque o essencial do que escreve é “divulgação científica”.

Diretor e administrador não executivo do Santander

Sobre o desagrado que um mecenas terá expressado junto do próprio diretor, Daniel Traça também reconhece que esses comentários “existem e existirão sempre”. Mas que em nada interferem com a “independência da escola” e dos seus professores.

“Há uma fronteira que não se transgride nunca. A colaboração de privados com a faculdade não lhes dá nenhum poder, nenhuma capacidade para interferir no espaço de liberdade e de reflexão dos professores. As pessoas têm opiniões diferentes e é isso que queremos”. Dito isto, a escola também tem de assegurar a sua independência, que não deve ser confundida com a opinião dos seus professores, acrescenta.

Sobre a acumulação de diretor de uma escola pública com o cargo de administrador não executivo do Santander, banco que também contribuiu para o financiamento do campus, Daniel Traça esclarece que só aceitou esse convite depois de ter submetido a aceitação à avaliação da comissão de ética da universidade. Este órgão aceitou a acumulação de cargos desde que Daniel Traça não participasse nas discussões entre a instituições e o sector bancário. “Foi isso que ficou determinado e é o que tenho cumprido”, assegura.