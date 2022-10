A aposta de Paulo para tanto tempo de fronteiras fechadas não tem que ver com o clima político: “Gasolineiras em Portugal estavam a faturar”

“A esta hora, o trânsito flui sem complicações em todo o território”, diz a rádio. E apesar da estranheza, pela hora da manhã, o primeiro dia de julho é aquele em que a evidência se aplica, também, nas vilas fronteiriças. Nas duas pontes que ligam Tui, em Espanha, de Valença do Minho, em Portugal - a nova, da autoestrada, e a arcaica e rodo-ferroviária ponte internacional - os carros deixaram de ser barrados à entrada. As casinhas onde, durante dois meses e meio, se colocaram em sentido as polícias portuguesa e espanhola estão agora vazias e encostadas a um canto da estrada, tal como as placas de interdição de passagem, e a polícia marítima já não controla possíveis desacatos, ao longe, a partir do rio Minho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler