Ensino Superior. Pandemia duplica pedidos de bolsas de estudo

A pandemia provocou perdas nos rendimentos de muitas famílias – e isso fez com que muitos estudantes universitários ficassem, de repente, sem dinheiro. Entre 18 de março e 24 de junho, 662 estudantes do Ensino Superior pediram bolsas de estudo, revela o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

Este ano o prazo para as candidaturas foi excecionalmente prolongado até ao dia 24 de junho. Todavia, se foram tidos em conta apenas os meses de abril e maio dos dois anos letivos, regista-se um crescimento de 201 para 473. Ou seja, mais do dobro de pedidos de bolsas de estudo por insuficiência económica, nota o “JN”.

Aos 473 pedidos de abril e maio, somam-se ainda os 141 entregues no período excecional, entre 1 e 24 de junho.

No ano letivo que está agora a acabar, o número de alunos do Ensino Superior em dificuldades económicas até estava a baixar. Nas contas do ano completo, foram pedidas 97.829 bolsas, menos 430 do que no ano anterior. Segundo a tutela, foram atribuídas mais de 71 mil bolsas.