Lisboa lança fundo de três milhões para ajudar a comprar bicicletas

A Câmara de Lisboa quer “dar um incentivo e confiança” às pessoas que estão “à procura de formas alternativas para se deslocarem”. Como? Com um fundo de três milhões de euros para apoiar a compra de bicicletas, revela o “Público” esta quarta-feira.

Esta medida faz parte de um pacote de iniciativas destinado a fomentar uma mobilidade menos dependente do carro no pós-covid e que incluirá também mudanças no espaço público e criação de mais ciclovias.

O Fundo de Mobilidade terá 1,5 milhões de euros para financiar a compra de bicicletas convencionais e outros 1,5 milhões para bicicletas eléctricas e de carga.

No caso das bicicletas convencionais, o apoio da autarquia é de 100 euros e destina-se exclusivamente a estudantes – podendo financiar a aquisição no máximo de 15 mil unidades.

Já nas bicicletas elétricas, o apoio vai até metade do valor do veículo, até um máximo de 350 euros. Estão alocados 500 mil euros a esta medida em particular.