Covid-19. Jardins de infância reabrem segunda-feira... a meio gás

Mais de 125 mil crianças dos três aos cinco anos podem, a partir de segunda-feira, voltar aos jardins de infância para brincar e rever amigos. Dois meses e meio depois de ter encerrado, o ensino pré-escolar volta a abrir no Dia da Criança, sendo um dos serviços autorizados a voltar a funcionar na terceira e última fase de desconfinamento. Já os centros de atividades de tempos livres (ATL) que não funcionam junto dos estabelecimentos de ensino só vão poder abrir no dia 15 e não já esta segunda-feira, como estava previsto.

Quanto às atividades de apoio à família e de ocupação de tempos livres, como os campos de férias, só começam a funcionar no final do ano letivo, ou seja, depois do dia 26. Este adiamento foi explicado por António Costa com a necessidade de “dar tempo às instituições para se organizarem”.

Outra das decisões que saiu do Conselho de Ministros de sexta-feira com impacto nas famílias com filhos pequenos tem a ver com a continuidade do teletrabalho para este grupo. Ainda assim, os pais com crianças até aos cinco anos ficam agora com a possibilidade de colocarem os filhos nas creches (crianças até os três anos) — que já reabriram a 18 — e nos jardins de infância (dos três aos cinco). A questão que se coloca, tal como aconteceu com as creches, é a de saber se os pais não têm medo de o fazer, optando, os que podem, por manter os mais novos em casa ou nos avós.

