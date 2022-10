Covid-19 mobiliza empresas e cientistas de todas as áreas

Engenheiros aeroespaciais a produzir pela primeira vez em Portugal ventiladores invasivos, físicos a desenvolver sistemas de triagem de doentes, empresas têxteis a confecionar máscaras e equipamentos de proteção em vez de roupas do dia a dia, faculdades e escolas a produzir litros de gel desinfetante e centenas de viseiras para os hospitais, laboratórios de universidades e politécnicos inteiramente dedicados a testes de deteção do SARS-CoV-2, imunologistas a estudarem virologia e muitas, muitas doações.

No último mês, foram milhares os profissionais que reorientaram a sua atividade produtiva e científica em direção a uma causa comum: lutar contra a pandemia que também atingiu Portugal.

