Covid-19. Modelos matemáticos multiplicam-se para prever o pico do surto

1. Como são feitos estes modelos matemáticos?

Os modelos servem para fazer previsões e traçar cenários, como acontece na Meteorologia. São uma forma simplificada de representar a realidade de forma matemática. No caso de uma epidemia, são usados para estimar o número de infetados que um país poderá vir a ter, conjugando algumas variáveis, como a velocidade de contágio de um vírus (o chamado R0, o número de pessoas que alguém infetado irá contaminar). Numa fase inicial de contágio de um vírus numa população sem imunidade (como é o caso atual), o mais comum é que a propagação seja exponencial e que mesmo os modelos feitos por quem não é epidemiologista o consigam mostrar.

2. Que variáveis têm em conta?

O número de pessoas que um infetado deverá contagiar, o número de novos casos diários ou a estrutura etária da população são exemplos. Mas nos modelos mais especializados, feitos por epidemiologistas, entra-se em terrenos mais complexos.

