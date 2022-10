Psicadélicos com resultados promissores na depressão, vícios e ansiedade em pessoas com cancro

Diz a ciência que só se nasce uma vez, mas, aos 47 anos, Pedro Teixeira, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, resolveu reivindicar uma nova oportunidade. Desde miúdo que se debatia com uma depressão funcional. Décadas de psicoterapia, muito desporto, um ou outro antidepressivo — tentara de tudo. Ainda assim, sentia-se escorregar. “Estava numa espiral descendente”, conta. Emoções, relações, sofrimento. “Sabia que era capaz de mais, mas não conseguia chegar lá.”

A resposta apareceu por acaso, no verão de 2018. Num dia, um amigo falava-lhe no novo livro do guru da alimentação Michael Pollan; no outro, dava por si a acabar um relacionamento amoroso e a ficar sozinho em Nápoles, sem outra companhia que não “How To Change Your Mind — The New Science of Psychedelics”. Doutorado em Ciências da Nutrição, admirava os best-sellers do jornalista norte-americano. Este era diferente — mas parecia escrito para si. Ao longo de mais de 400 páginas, Pollan explicava como estudos na área dos psicadélicos feitos em algumas das universidades mais respeitadas do mundo têm vindo a sugerir que drogas como o LSD e a psilocibina — o ingrediente ativo nos ditos “cogumelos mágicos” — podem ajudar a aliviar sintomas de depressão, ansiedade e adição. Juntava-lhes um cativante relato histórico. E, ao melhor estilo imersivo, narrava as suas próprias experiências, a primeira aos 60 anos, com LSD.

