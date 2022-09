Covid-19 adia Operação Marquês

Juiz Ivo Rosa decidiu adiar o debate instrutório da Operação Marquês por causa das medidas de contenção da Covid-19

Ao sexto dia de alegações, o debate instrutório da Operação Marquês foi interrompido por tempo indeterminado. O juiz Ivo Rosa decidiu acolher as recomendações do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e anulou, como medida de contenção do coronavírus, a sessão que se ia realizar esta quinta-feira.

O CSM emitiu esta quarta-feira uma nota em que recomendava que só se realizassem as sessões de julgamento ou outras diligências em que estivessem em causa direitos fundamentais, como por exemplo arguidos em prisão preventiva. O processo da Operação Marques já não tem nenhum detido preventivo.

Esta quinta-feira estava prevista a intervenção da defesa de Carlos Santos Silva, o empresário que o Ministério Público sustenta ser o testa de ferro do principal arguido, José Sócrates. A advogada Paula Lourenço argumenta que o processo baseia-se em ações preventivas ilegais porque não tiveram controlo por parte de um juiz. Se esta tese for aceite, pode pôr em causa toda a acusação.

Durante esta quinta-feira vários julgamentos e debates instrutórios devem ser cancelados e adiados por causa da pandemia do novo coronavírus que provoca a Covid-19.

Em Portugal há 59 infetados.