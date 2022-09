Presidente do Supremo: "Confiança na Justiça foi abalada de forma grave"

No meio de fios pendurados, paredes descascadas e tetos por arranjar, António Piçarra lembra as duas grandes preocupações que o atormentarão até ao final do mandato: restaurar o velho edifício da Praça do Comércio (custo €1,9 milhões) e a confiança dos portugueses na Justiça, depois das suspeitas de manipulação de sorteios e corrupção de juízes na Relação de Lisboa (custo incalculável) reveladas pelo Operação Lex. “A Justiça está como estas obras, parada e destruída. Ninguém acredita na Justiça.”

Na abertura do ano judicial disse que era exagerado falar em crise na Justiça. Hoje diria o mesmo?

Continuo a pensar que, apesar do rombo enorme na credibilidade, o sistema de justiça responde às necessidades dos cidadãos. Na generalidade, os juízes são pessoas sérias, honestas e íntegras. Os portugueses podem continuar a confiar.

