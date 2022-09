PSP acusada de agredir mulher na cabeça. “Porque fizeram isso comigo? Sou só uma menina”

Um agente da PSP utilizou um cassetete contra uma cidadã brasileira de 28 anos, provocando-lhe ferimentos na cabeça, que a obrigaram a ser suturada com seis pontos. A jovem em causa é uma das que se vê nos vídeos que esta semana circularam na internet depois de um desfile de Carnaval no Cais do Sodré, em Lisboa, e, segundo o relatório médico, a que o Expresso teve acesso, apresentava ainda hematomas nas mãos e braços e escoriações nos joelhos.

