Covid-19. “Não quero ser plataforma do vírus”: Francisco José Viegas em isolamento (mas sem sintomas) após ter estado com Luis Sepúlveda

Francisco José Viegas está desde domingo em isolamento voluntário na sua casa, por recomendação do Serviço Nacional de Saúde e da sua entidade patronal, a editora Quetzal, após ter tido vários contactos com o também escritor Luis Sepúlveda, no encontro Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim. O evento decorreu entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

“Estou em casa, porque ontem [domingo] soubemos da situação do Luis Sepúlveda e é mais prudente. Tive vários contactos com ele e ainda por cima tinha estado na China e em Itália antes. É uma espécie de jackpot”, afirmou ao Expresso, com bom humor, o ex-secretário de Estado da Cultura, confirmando uma notícia do "Correio da Manhã". O último contacto entre os dois escritores ocorreu a 21 de fevereiro.

Após contactarem a linha Saúde 24, Francisco José Viegas e a mulher foram aconselhados a ficar em isolamento preventivo em casa e a tomarem as precauções já conhecidas (tapar o nariz e boca ao espirrar ou tossir, lavar regularmente as mãos, medir a temperatura duas vezes por dia), até ao próximo fim de semana. “Não quero ser plataforma do vírus”, sublinhou.

Em relação ao estado de saúde de Luis Sepúlveda, José Viegas achou-o “um bocadinho abatido” e “ligeiramente constipado”. Tivemos alguns encontros, uns abraços e tal, o costume. Tomámos um copo juntos, estávamos num grupo grande. Será difícil fazer um rastreio a toda a gente que esteve em contacto com ele”, precisou.

Luis Sepúlveda está internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo. De acordo com a última informação prestada pelas autoridades espanholas, a situação é grave mas estável, estando o chileno a ser tratado com um antiviral.