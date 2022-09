Coronavírus. O que é afinal um contacto próximo com uma pessoa contaminada?

A Direção-Geral da Saúde explica quais os graus de possível exposição a pessoas com coronavírus:

O que é afinal um contacto próximo?

1. Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:

− prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;

− contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19;

− visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por COVID-19;



2. Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por COVID-19 (ex: sala de aula).

3. Durante uma viagem de avião com um doente infetado por COVID-19, estes são os casos considerados contactos próximos:

a) quem se sentar 2 lugares à esquerda do doente, 2 lugares à direita do doente, dois lugares nas duas filas consecutivas à frente do doente e dois lugares nas duas filas consecutivas atrás do doente;

b) companheiros de viagem do doente;

c) quem tiver prestado cuidados diretos ao doente;

d) tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;

e) se doente com sintomatologia grave tiver registado grande movimentação dentro da aeronave, considerar todas as pessoas como contacto próximo;

f) a Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros indivíduos não definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso).



4. Durante uma viagem de navio com um doente infetado por COVID-19, estes são os casos considerados contactos próximos:

a) companheiros de viagem;

b) partilha da mesma cabine;

c) quem tiver prestado cuidados diretos ao doente;

d) Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;

f) a Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros indivíduos não definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso).