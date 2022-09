Madeira regista primeiro caso suspeito de infeção por coronavírus

O Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira confirma num breve comunicado que foi “validado um caso de infeção pelo novo coronavírus” após “validação clínica e epidemiológica pelas autoridades de saúdade”.

Trata-se de um madeirense “entre os 20 e os 30 anos” que chegou de Milão e que foi atendido no hospital central do Funchal. “O doente permanecerá em isolamento hospitalar e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise.”

Os resultados vão ser conhecidos nas próximas horas e as autoridades madeirenses vão atualizar a informação atual assim que “seja conhecido o resultado laboratorial”.

A região tem um plano de contingência para o coronavírus: estão disponíveis quatro quartos de isolamento e é num desses quartos que se encontra o paciente identificado.

Herberto Jesus, responsável pelo Instituto da Saúde da Madeira, disse terça-feira à SIC que as autoridades estão preparadas para quaisquer situações: além dos quartos de isolamento existe uma equipa da Proteção Civil preparada para transportar pacientes com suspeitas de coronavírus. Se for necessário, admitem recorrer a unidades militares para atenderem as pessoas.