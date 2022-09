Coronavírus. O que devemos fazer

Tenha ou não passado por uma área onde já haja transmissão comunitária do vírus — norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão e Irão — lavar bem as mãos deve fazer parte da rotina. Mas para quem regressa destas zonas, a DGS recomenda cuidados redobrados, que terão de ser reforçados quando Portugal registar os primeiros casos. É preciso lavar bem e muitas vezes todas as zonas das mãos, durante 20 segundos, bastando usar água e sabonete (ou uma solução à base de álcool). Deve fazê-lo “antes e após a preparação de alimentos e das refeições, após ir à casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas”.

