Coronavírus. O ponto da situação em Portugal, no mundo e ainda o segundo caso de um português infetado lá fora

O vírus continua a espalhar-se. Foram já confirmados casos em pelo menos 11 países europeus, alguns deles ligados ao surto em Itália. Em Itália, aliás, estão confirmados pelo menos 650 casos de infeção e 17 pessoas mortas — o outro país com maior número de infeções, sem contar com a China, é a Coreia do Sul, onde há mais de 1.700 casos de infeção.

Países como a Irlanda do Norte e a Holanda confirmaram esta quinta-feira os seus primeiros casos. No último caso, trata-se de um homem que esteve recentemente na região italiana da Lombardia e está agora isolado numa unidade hospitalar.

Em Portugal, foram registados 27 novos casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Até ao momento, foram registados 52 casos suspeitos de infeção no país. Em 36 desses casos, os testes laboratoriais realizados deram negativo, estando a aguardar-se o resultado dos restantes.

Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma um segundo caso no Japão, o de um cidadão português que está hospitalizado “por indícios relacionados” com o Covid-19, também tripulante do navio de cruzeiro Diamond Press.

Em termos globais, há registo de mais de 82 mil casos de infeção por Covid-19, em 15 países e regiões.

Embora o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tenha defendido que um eventual controlo de fronteiras na União Europeia devido ao novo coronavírus “não é eficaz nem recomendável”, a Grécia anunciou que vai reforçar o controlo nas fronteiras, justificando a decisão com a “ameaça que representam os refugiados e imigrantes que entram no país desesperados por chegar à Europa”, e que podem estar infetados com o novo vírus.