PSP dá tiro para o ar no Cais do Sodré. Mulher queixa-se de ter sido agredida

Pelo menos cinco agentes da Unidade Especial da PSP foram filmados ontem, domingo, durante um desfile de Carnaval no Cais do Sodré, em Lisboa, a imobilizar violentamente duas mulheres. As imagens mostram os polícias a mandar para o chão duas participantes do desfile de Carnaval. Uma delas é controlada com um bastão no pescoço e queixou-se no Facebook de ter sido agredida pelos agentes. No vídeo é audível um tiro para o ar, disparado por um dos polícias.

A mulher, identificada como Tai Barroso, diz que tentou ajudar uma outra mulher que nem conhecia porque estaria a ser agredida pelos mesmos agentes O Expresso sabe que a PSP não deteve esta mulher (a que aparece com um traje amarelo no vídeo), mas a outra, de vermelho, terá sido detida.

O Expresso contactou a PSP, que ainda não deu qualquer resposta sobre o caso.