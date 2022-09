Metro atropela duas pessoas em Gondomar

Duas pessoas foram esta quinta-feira colhidas pelo metro quando atravessavam a linha em Gondomar, situação que provocou o condicionamento da circulação entre as estações de Fânzeres e da Venda Nova, disse à Lusa fonte da Metro do Porto.

O acidente ocorreu pelas 15h18 e envolveu um "adulto e uma criança que terão tentado atravessar a linha no momento em que uma composição se aproximava, tendo-os atingido ligeiramente", acrescentou a fonte da empresa. Pelas 16h22, segundo fonte dos Bombeiros da Areosa/Rio Tinto, as duas "vítimas continuavam a ser assistidas no local", desconhecendo-se o "grau de gravidade dos ferimentos sofridos".

Na sequência do acidente a circulação entre as duas estações situadas no concelho de Gondomar "passou a ser feita de forma condicionada", confiando a fonte da Metro do Porto "que a normalidade seja reposta em breve".