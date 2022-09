Reunião sobre biodiversidade transferida da China para Roma

Uma reunião preparatória para a conferência das partes da Convenção para a Biodiversidade Biológica (COP15), prevista para a cidade de Kunming, na China, de 24 a 29 de fevereiro, foi transferida para Roma, nas mesmas datas.

A mudança foi anunciada num comunicado, no qual não se especificam as causas da mudança para a capital italiana, adiantando apenas que em Roma se vão discutir os detalhes do esboço de documento da Convenção para a Diversidade Biológica das Nações Unidas, publicado a 15 de janeiro passado e no qual se recomenda a proteção de 30% da biodiversidade marinha e terrestre para 2030.

O documento recolhe medidas para, nos próximos 10 anos, lutar contra a extinção e evitar o declínio de mais de um milhão de espécies.

A cidade chinesa de Kunming foi escolhida para receber este mês a segunda reunião preparatória e é também para Kunming, capital da província chinesa de Yunnan, no sul, que está marcada a COP15, em outubro, quando deve ser aprovado o documento final.

A China luta desde final do ano passado contra um novo coronavírus que já provocou só no território continental chinês mais de 900 mortos e 40 mil infeções, segundo os últimos dados oficiais. Vários países repatriaram os seus cidadãos de Wuhan, cidade de 11 milhões de habitantes epicentro do vírus e que está em quarentena, como estão outras cidades da mesma província, Hubei.