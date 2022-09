Há duas novas suspeitas de casos de coronavírus em Portugal, diz DGS

Há dois novos casos suspeitos de infeção por coronavírus, informou a Direção-Geral da Saúde em comunicado, esta segunda-feira.

“A Direção-Geral da Saúde informa que foram validados mais dois casos suspeitos de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica”, lê-se no comunicado enviado às redações.

De acordo com a DGS, trata-se de uma doente que regressou da China e foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral e de um doente, também regressado da China, que se encontra no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

Encontram-se internados e vão realizar análises em breve, cujos resultados vão ser examinados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Trata-se do quinto e sexo casos suspeitos de infeção pelo novo vírus que teve origem na cidade de Wuhan, na China, emboras as análises realizadas aos casos anteriores tenham dado negativo.