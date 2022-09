Coronavírus. Testes deram negativo num dos dois casos suspeitos de infeção em Portugal anunciados esta segunda-feira

Os testes a um dos dois novos casos de infeção com o coronavírus anunciados nesta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde deram negativo, noticiou a SIC Notícias. Trata-se do caso de uma paciente que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e que deverá ter alta em breve.

No outro caso revelado nesta segunda-feira, que envolve uma pessoa que se encontra internada no Hospital de São João, no Porto, os resultados das análises só serão conhecidos durante a noite, já que as recolhas efetuadas terão de ser entregues em Lisboa, no Instituto Ricardo Jorge, disse à SIC a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em Portugal, foram já detetados seis casos de infeção com o coronavírus e há 20 pessoas em isolamento profilático, desde há uma semana, no Hospital Pulido Valente e que foram repatriadas a partir de território chinês.