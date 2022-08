Mulheres já são 60% dos cientistas no Estado

Há mais de 10 anos que o número de mulheres doutoradas é superior ao dos homens e há quase três décadas que se contam mais licenciadas do que licenciados. No total, continua a haver mais homens na ciência, mas as mulheres estão em maioria nos laboratórios do Estado, ocupam metade dos lugares de investigação nas instituições de ensino superior e superam o número de homens investigadores em cinco das sete grandes áreas científicas (ver infografia). Portugal está acima da média europeia em todos estes indicadores e é um dos países onde a paridade na ciência está mais próxima de ser garantida. Ainda assim, há desigualdades que persistem, nomeadamente no acesso aos cargos de topo. Na próxima terça-feira, dia 11, assinala-se o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência.

“São poucas as áreas de ensino superior em que as mulheres hoje não estão em maioria. É essa posição das raparigas nas universidades e o aumento de diplomadas que alimenta as entradas na carreira de investigação”, explica Helena Pereira, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A verdade é que no que respeita a resultados escolares o melhor desempenho feminino começa a evidenciar-se desde cedo. Elas chumbam menos (no 9º ano a taxa de retenção é de 9%, contra 14% entre os rapazes), têm, em média, notas mais altas nos exames e nas classificações internas e estudam durante mais anos. Em 2018, 15% dos rapazes entre os 18 e os 24 anos tinham deixado a escola antes de completar o secundário. Entre as raparigas o valor do chamado abandono escolar precoce não chegou aos 9%. Os melhores resultados refletem-se agora na carreira científica.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.